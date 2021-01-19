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【香港地產風雲@iM網欄】睇樓都要有文化? 做代理都要識教育客人

名人薈萃 16:41 2021/01/19

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賣樓遇到好買家非常重要，近日有網民稱一個睇樓客上門時，不單止擅自打開水喉，更逐個櫃門打開，幾乎反轉網民的家，令網民大呻「好惡頂」。

該網民日前於香港討論區上出帖，指有名睇樓客已經視察過幾次，並打算出價，於是再帶了他的家姐上門睇樓。但睇樓客的家姐竟然於傾談時，在沒有詢問下偷偷打開了全屋的水龍頭，更打開花灑「淋濕衫籃啲污糟衫」，她更遂隻櫃門打開，令樓主不禁斥「大佬，人有私隱㗎」。

除此之外，該名家姐更大肆批評近一小時，要求多多指「新界地契沒有99年」、「剛做完大維修，佢話20多年後又要俾多一筆」等。

網民大呻「其實佢無心買就唔好嚟將我屋企翻轉咁制」，睇樓客走後，網民更用了整個下午消毒。他又指「雖然多人看多個機會，合價則來不合則去，但佢行為真係好惡頂！」

其實汶睎年中都遇到唔少呢啲唔識規矩嘅客人，所以作為agent真係要時刻教育一下客人。

入屋除鞋叫人係最基本啦，衣櫃門櫃桶真的不要隨便開，不然業主過後説在家不見了東西或其他問題，真的口同鼻拗。

房門都要問過主人家才可開，你怎知道有沒有人在裡面換衫或睡覺，君子不立危牆之下，切記。

Agent的最大功用就是協調和控製場面，在這單事件中，如果有代理在場而發生這事，我完全覺得代理是失職的。當然不排除其實這事發生當時是業主透過平台自己放盤，所以才導致這些不愉快事件。

同時，想提醒一下買家，現在已經不流行踩盤，你彈到個單位一文不値，只會引來業主企硬一蚊都唔減，甚至不賣給你，不要傻傻的踩盤了。
 

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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