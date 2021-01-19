【電子競技】中國超越北美成全球最大電競市場 去年規模超1400億元

▲ 據艾瑞諮詢估算，去年中國電競市場規模超過1400億元。

中國電競市場規模突破1000億元（人民幣，下同），超過北美成為全球最大的電競市場。據內地市場調查機構艾瑞諮詢（iResearch）估算，2020年中國電子競技市場規模達到1406億元，相比2019年的1,175億元增加約20%。

報道稱，作為電子競技項目的中國遊戲產品的銷售額亦迅速增長。僅去年上半年，中國電子競技遊戲銷售額達719億元人民幣，較2019年同期增加55%，特別是移動端電子競技遊戲的发展勢頭十分迅猛。

早前中國音數協遊戲工委和中國遊戲産業發展研究院聯合發布的《2020年中國遊戲産業報告》也顯示，中國電子競技遊戲市場收入從2019年的947.3億元增長至2020年的1365.6億元，同比增長44%。2020年，中國電子競技遊戲用戶規模達4.88億人，按年上漲9.7%。

去年12月，電子競技正式成為杭州亞運會競賽項目。

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編輯：陳健婷