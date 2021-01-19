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【物管股】野村：物管股去年績優看好行業估值重估　投資者對五大物管股最感興趣

股市 16:00 2021/01/19

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野村指，雖然物管股今年股價跑贏大市，但對前景仍然正面。

物管股今年表現耀眼，野村證券看好物管行業前景，預期物管股去年盈利勝預期及正面預測，將成為股價推動力。野村早前舉行「物管日」，舉行超過500場會議，當中投資者對於幾隻物管股的興趣最大，分別是華潤萬象 （01209） 、金科服務 （09666） 、碧桂園服務 （06098） 、雅生活 （03319） 及永升生活 （01995）

野村指，雖然物管股今年股價跑贏大市，但對前景仍然正面，據彭博資本綜合市場測，物管股今年每股盈利增長中位數約70%，當中碧桂園服務及永升生活料有驚喜，而市場的樂觀預測，亦有望帶動行業出現估值重估。

中央放寬物管企業經營權限【下一頁】

住建部及發改委等十部委早前聯合印發的物管行業發展方向及指引，野村認為，將會帶動物業管理費上升，擴闊增值活動，加深物管公司與房地產業主的聯繫，同時為維修基金提供更多彈性，支持行業重組。

野村估計，物管股短期難出現配股潮，因1至3月是物管行業淡季，新上市公司仍處於禁售期，大部分中小型公司估值仍低於歷史平均值。

大摩料物管龍頭可繼續跑贏大市【下一頁】

該行看好碧桂園服務、金科服務 （09666） 、雅生活、永升生活、寶龍商業 （09909） 、時代鄰里 （09928） 、綠城服務 （02869） 及中海物業 （02669）

相關文章：【內房股】內房股發力恒大潤地半日升逾一成 摩通指行業形成新常態

相關文章：【內房股】「三道紅綫」試點或擴大 央行及住建部據報再與重點房企座談

 

編輯：陳韻妍

港股 綠城服務（02869） 中海物業（02669） 金科服務（09666） 寶龍商業（09909） 時代鄰里（09928） 碧桂園服務（06098） 配股 物業管理股 管理費
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