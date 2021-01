【特朗普卸任】梅拉尼婭發表離別感言 籲放棄仇恨保持團結

美國總統特朗普(Donald Trump)卸任在即,第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)周一發表離別感言,回顧她在白宮過去4年的美好時光,梅拉尼婭亦呼籲國民要避免暴力、放棄仇恨,並時刻保持團結。梅拉尼婭特別向新冠肺炎疫情期間,默默付出的前線醫護等工作人員,致以最衷心的感謝。

特朗普拒出席拜登就職 據報赴佛羅里達州海湖莊園 【下一頁】

在長達近7分鐘的離別感言中,梅拉尼婭回顧4年以來作為第1夫人的經歷,表示過去4年是令人難忘的時光,屬一生之中最大的榮耀,卸任後會把這些回憶永留心中。

她同時向美國軍人、執法人員及醫護表達感謝,更特別提到新冠肺炎疫情為美國帶來的影響,稱讚前線醫護及貨車司機等工作人員在拯救生命的努力付出。

梅拉尼婭亦呼籲在分發新冠疫苗的時候,希望所有美國人都以「謹慎及常識」(caution and common sense)來保護高危群體,讓他們優先接種疫苗。

此外,梅拉尼婭雖未有直接提及華盛頓國會山莊暴亂,但呼籲國民緊記「暴力永遠不是答案,亦不是合理的選擇」(remember that violence is never the answer and will never be justified )。

梅拉尼婭罕有發聲譴責「永不接受暴力」 【下一頁】

梅拉尼婭最後總結其過去4年倡議的(Be Best)慈善運動成就,包括改善兒童所面臨的行為、網路安全及濫藥問題,更特意引用該運動的宗旨勸勉國民專注團結、摒棄分裂。

她指出:

「我要求每個美國人都能成為Be Best的大使,專注於團結、摒棄分裂;選擇愛而非仇恨、和平而非暴力,所有事情都先考慮他人的想法。」

I ask every American to be an ambassador of Be Best. To focus on what unites us. To rise above what divides us. To always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself.