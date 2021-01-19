【大行報告】里昂料恒大物業併購帶動利潤增長 上調目標價至15.4元

里昂發表報告稱，恒大物業（06666）日前舉行軍令狀誓師大會，目標是今年每月新增管理建築面積3000萬平方米，以去年上半年2.59億平方米保留建築面積計算，預計公司未來必須進行積極併購，在母公司支持及積極併購下，估計今年淨利潤將按年增長50.3%。

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該行預計，恒大物業今年併購面積預測會由4000萬平方米，翻倍增至8000萬平方米，預期在進取的發展目標下，公司的增長動力強勁，加上行業氣氛改善，該行重申對恆大物業「買入」評級，並將目標價由11.2元，上調37.5%至15.4元。

報告又指，為了反映去年公司的盈利預喜因素，以及預計今年會進行更大併購，該行將恒大物業2020至22年的淨利潤預測，分別上調4.1%、2.8%及6.7%。

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記者：溫藹紅