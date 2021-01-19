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【青衣上車盤】新地大型屋苑　樓價不用500萬　實用面積有四百零呎

股樓投資 15:53 2021/01/19

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近期樓市乍現小陽春，除了發展商接連推盤，二手樓市交投亦同告轉旺。部分代理說，準買家憧憬疫苗供港後，經濟快將復甦，擔心遲買更貴，因此加快入市。在此氣氛下，500萬元以下的上車盤買少見少，但只要肯搵，青衣私樓也有選擇。 

利嘉閣彭錦添說，青衣美景花園7座低層A室，實用面積401平方呎，兩房間隔，望馬路景，由去年10月底放盤，原叫價505萬元，終減價30萬元，減幅即約5.9%，以475萬元易手，實用呎價11,845元。代理續說，美景花園本月至今累錄4宗成交，平均實用呎價約12,363元，而現時約有35個放盤，最平入場價由499萬元起。 

據了解，原業主於2012年9月，以約208萬元購入上述單位，持貨至今逾8年，現帳面賺約267萬元，物業升值近1.3倍。 

美景花園是青衣區大型私人屋苑之一，由新地（00016）發展，共兩期，建有8座住宅大廈，提供1,912伙單位，分別於1982及1984年落成及入伙。雖然美景花園入門價平，惟位於青衣細山路，遠離市中心，交通略為不便。 

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撰文 : 黃卓賢

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