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【輝瑞疫苗】接種後33名老人死亡 挪威：與疫苗無關惟建議應審視身體狀況

環球政經 16:38 2021/01/19

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近日全球陸續出現因接種疫苗後死亡的個案，據法新社報導，挪威當局公布的資料顯示，全國由去年12月底起展開新冠肺炎疫苗注射計劃以來，已有33名老人因接種第一劑疫苗而不幸逝世。當局於周一(18日)表示，這些個案與疫苗無關連，惟建議接種人士仍審視自己的身體狀況後，才決定應否接種。

【巴西疫情】巴西批准科興及牛津兩款疫苗 料本周三起展開全國接種計劃:【下一頁

挪威公共衛生署署長 Camilla Stoltenberg 表示，目前已仔細分析了13個病例，當中大部分屬高齡人士，並已患上嚴重疾病，惟其成因並未完成分析。她又指，挪威養老院每天平均有45人過世，因此這並不代表和疫苗有關。她強調，醫護人員在進行注射工作時，應事先評估接種人士的身體狀況，若對方已病重，疫苗的副作用或對人體產生不良反應，加重對方病情。

美國輝瑞大藥廠與德國生技公司BioNTech表示，他們正和挪威藥品管理局溝通和合作，收集相關資料。到現時為止，挪威逾4.8萬名人士已接種輝瑞疫苗。
 

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 挪威 疫情
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