日本東北道連環車禍 至少8人傷（多圖） 環球社會熱點 15:55 2021/01/19 分享： ▲ 日本東北道連環車禍 至少8人傷（多圖） 日本北海道及東北地區近日吹起暴風雪，宮城縣大崎市的高速公路「東北自動車道」發生嚴重連環車禍，造成至少8人傷，其中3人重傷。日本警方指，事發時能見度低，可能是導致日本東北道出現連環車禍的原因。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 當地警方指，連環車禍發生於當地時間上午11時50分左右，相信是受到暴風雪影響，能見度低令多車連環相撞，有134輛車受影響。 受事件影響，東北自動車道由大衡交流道往築館交流道之間暫時關閉。 責任編輯：林嘉莉 相關文章 【印尼客機】政府官員證實已墜毀 機上62人恐已罹難 2021/01/10 【印尼客機】政府官員證實已墜毀 機上62人恐已罹難 法國巴黎鐵塔一度疏散 警方證實炸彈恐嚇為虛驚 2020/09/23 法國巴黎鐵塔一度疏散 警方證實炸彈恐嚇為虛驚 英國倫敦鄰近地區3級地震 兩周内錄得第3次 2020/09/22 英國倫敦鄰近地區3級地震 兩周内錄得第3次 美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡 2020/09/19 美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡 【美國山火】西岸山火致33人死 焚毀面積等同新澤西州 2020/09/13 【美國山火】西岸山火致33人死 焚毀面積等同新澤西州 意外事故 日本