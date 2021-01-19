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日本東北道連環車禍 至少8人傷（多圖）

環球社會熱點 15:55 2021/01/19

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日本東北道連環車禍 至少8人傷（多圖）

日本北海道及東北地區近日吹起暴風雪，宮城縣大崎市的高速公路「東北自動車道」發生嚴重連環車禍，造成至少8人傷，其中3人重傷。日本警方指，事發時能見度低，可能是導致日本東北道出現連環車禍的原因。

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當地警方指，連環車禍發生於當地時間上午11時50分左右，相信是受到暴風雪影響，能見度低令多車連環相撞，有134輛車受影響。

受事件影響，東北自動車道由大衡交流道往築館交流道之間暫時關閉。

責任編輯：林嘉莉

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