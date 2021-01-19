  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【在家工作】Logitech營運收入急增3倍　在家工作刺激銷情　再上調全年預測

商業 15:50 2021/01/19

分享：

受惠於不少員工均在家工作，視像會議設備需求增加。（Logitech網站圖片）

全球新冠肺炎疫情尚未減卻，如很多其他地方一樣，香港公務員亦需延長在家工作至本月27日。在家工作或成為新常態，刺激Logitech銷情，第三季營運收入急增超過3倍；盈利增逾2倍。

【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨

電腦設備品牌Logitech再度調整年度預測，及公布最新一季的營運狀況。該企業估計今年銷售額可上漲57%至60%，經調整的營運收入將高達10.5億美元。該企已是第三次上調其年度預測，早前曾預計今年收入僅升35至40%，而經調整的營運收入則介乎7億至7.25億美元之間。

受惠於不少員工均在家工作，視像會議設備需求增加；而戲院等休閒娛樂場所關閉，亦刺激遊戲機銷情向好。Logitech的鍵盤、滑鼠、視像會議設備及便攜喇叭等產品，在第三季度銷售額上升85%至16.7億美元。

Logitech行政總裁Bracken Darrell認為，未來仍有增長潛力，故企業正在加大投資產能及人才。

【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款 大中華區4月推管理支付服務　

【Apple TV+】《太空驕子》第二季下月推出　搶先睇全新官方預告（有片）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【阿里巴巴】中國客鍾情進口貨？天貓舉行網上招商會　吸國際品牌進駐
今日
【阿里巴巴】中國客鍾情進口貨？天貓舉行網上招商會　吸國際品牌進駐
【限聚令延長】防疫措施疑延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成
今日
【限聚令延長】防疫措施疑延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成
【情人節】零售餐飲商戶盡顯心思　心形披薩美酒雕刻吸客
2021/01/18
【情人節】零售餐飲商戶盡顯心思　心形披薩美酒雕刻吸客
【南韓經濟起動】SUV汽車需求旺盛　南韓本土銷量按年增15.3%
2021/01/17
【南韓經濟起動】SUV汽車需求旺盛　南韓本土銷量按年增15.3%
疫情 電腦設備 在家工作 銷售 香港 電影院 肺炎 新冠肺炎 滑鼠 喇叭

下一篇文章

【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元
【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）
【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）
【米芝蓮2021】米芝蓮必比登7間餐廳新入選　阿元來了、八寶清湯腩、鳳城上榜（附名單）
【米芝蓮2021】米芝蓮必比登7間餐廳新入選　阿元來了、八寶清湯腩、鳳城上榜（附名單）
【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工 不排除絕食抗議
【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工 不排除絕食抗議
【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打
【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮