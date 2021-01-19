【在家工作】Logitech營運收入急增3倍　在家工作刺激銷情　再上調全年預測

▲ 受惠於不少員工均在家工作，視像會議設備需求增加。（Logitech網站圖片）

全球新冠肺炎疫情尚未減卻，如很多其他地方一樣，香港公務員亦需延長在家工作至本月27日。在家工作或成為新常態，刺激Logitech銷情，第三季營運收入急增超過3倍；盈利增逾2倍。

【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物 網購2小時內送貨

電腦設備品牌Logitech再度調整年度預測，及公布最新一季的營運狀況。該企業估計今年銷售額可上漲57%至60%，經調整的營運收入將高達10.5億美元。該企已是第三次上調其年度預測，早前曾預計今年收入僅升35至40%，而經調整的營運收入則介乎7億至7.25億美元之間。

受惠於不少員工均在家工作，視像會議設備需求增加；而戲院等休閒娛樂場所關閉，亦刺激遊戲機銷情向好。Logitech的鍵盤、滑鼠、視像會議設備及便攜喇叭等產品，在第三季度銷售額上升85%至16.7億美元。

Logitech行政總裁Bracken Darrell認為，未來仍有增長潛力，故企業正在加大投資產能及人才。

【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款 大中華區4月推管理支付服務

【Apple TV+】《太空驕子》第二季下月推出 搶先睇全新官方預告（有片）

責任編輯：葉泳珊