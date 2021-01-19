【大行點睇】野村料壽險業最壞時刻已過 籲買入5大內險股

野村發表研究報告指，壽險企業最壞時候已過，但產險企業仍然面對挑戰。2020年內產險全年保費按年上升4%，第四季則下跌10%，較第三季增長9%遜色。而壽險市場表現與預期相若，全年保費升4%，第四季下跌2%，而第三季表現持平。

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報告指，因策略進取，以及保險代理人數增加，新華保險（01336）及國壽（02628）去年度壽險保費分別上升15%及8%，表現較同業為佳，但兩間公司的第四季保費分別下降17%及3%。而平保（02318）及中國太保（02601）則持續受壓，平保去年的首年保險收入下跌了20%。

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產險方面，中國財險（02328）、平保及中國太保去年保費增長分別為0%、6%及11%，當中第四季按季分別下跌12%、10%及1%。車險方面，平保及財險第四季保費分別下跌12%和10%。



野村預料，受惠於去年的低基數，今年開門紅銷售會強勁復甦。預期平保、中國太平（00966）及中國太保開門紅的首年代理保費將按年增逾30%；而國壽因基數較高，表現只會持平。產險方面，野村估計，車險改革影響會延續至今年9月，全年保險增長約3%，較去年增6%放緩。長遠而言，預計產險市場的供給側改革會深化，市場會更集中，領導者的市佔率將會提高。

野村予以下內險股「買入」評級︰

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