【大行報告】美銀首予藍月亮「中性」評級 料收入增長可加快恢復

美銀發表報告稱，藍月亮集團（06993）為中國洗衣液龍頭企業，擁有充分的行業領先優勢，預計可利用競爭力及行業結構性的順風趨勢，從而實現強勁增長，但考慮到公司現價水平為2021年預測市盈率的42倍，以及動態市盈率1.4倍，該行認為當前估值已反映出其增長前景，估值已合理。

該行預計，藍月亮將持續進行產品升級及種類拓展，並提升線上銷售佔比，加強在內地偏遠城市的滲透率，加上行業加快整合，預測公司於2019至22年的收入複合年增長率可達20%，每股盈利複合增長31%。該行首予藍月亮「中性」評級，目標價18元。

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該行又稱，雖然疫情影響藍月亮去年度的收入增長，但預期產品創新及疫情需求反彈，相信今年增長可以恢復並有所加快，預計藍月亮2020年至2022年經調整純利預測分別為13.39億、24.26億及28.46億元。藍月亮今日最新升1.14%，報17.7元，較上市價13.16元高34.5%，市值1032.39億元。

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記者：溫藹紅