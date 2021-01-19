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【特朗普卸任】會否寫信贈拜登？專家料特朗普反傳統

環球政治 16:15 2021/01/19

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外界關注特朗普會否遵循傳統寫信給拜登，有專家估計特朗普或會反傳統。

拜登將於周三（20日）舉行美國總統就職典禮，而現任美國總統特朗普會於同日卸任。按照白宮傳統，上一任美國總統會寫親筆信贈予繼任者，外界關注特朗普會否遵循傳統寫信給拜登。有專家估計特朗普或會反傳統，更可能向拜登宣稱自己會回歸。

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【拜登就職】竟無去綵排 拜登改去食物銀行做義工 【下一頁】

美媒報道，寫信給繼任者的傳統源於第40任美國總統里根（Ronald Reagan）。里根當時於信中勉勵繼任的老布殊（George H.W. Bush）。在此之後的每一任美國總統，都會按照慣例寫親筆信給繼任者。

曾為特朗普（Donald Trump）撰寫傳記的作家丹東尼奧（Michael D'Antonio）認為，特朗普如果要寫信給拜登（Joe Biden），也可能會採取反傳統的形式。特朗普曾批評拜登年事已高，更稱自己更適合做總統。丹東尼奧估計，特朗普很可能於信中提醒拜登，自己仍屬於巔峰狀態。

特朗普更多次指控美國大選涉及大規模選舉欺詐，稱自己實際上勝出美國大選。丹東尼奧認為以特朗普不服輸的性格，更可能於信中寫下「我知道你（勝出）並不合法，我會回來的。」（You're not legitimate and I know it and I'll be back.）等句子。

至於波士頓大學政治歷史學家和作家惠倫（Thomas Whalen）甚至認為，特朗普視寫信給繼任者為失敗者的象徵，更與特朗普鼓勵支持者永不屈服的思想背道而馳，估計特朗普永遠不會為拜登留下親筆信。

責任編輯：鄭錦玲

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