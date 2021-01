【特朗普卸任】按傳統寫信贈拜登？專家料是一封「特別的信」

▲ 外界關注特朗普會否遵循傳統寫信給拜登,有專家估計特朗普或會反傳統。

拜登將於周三(20日)舉行美國總統就職典禮,而現任美國總統特朗普會於同日卸任。按照白宮傳統,上一任美國總統會寫親筆信贈予繼任者,外界關注特朗普會否遵循傳統寫信給拜登。有專家估計特朗普或會反傳統,更可能向拜登宣稱自己會回歸。

美媒報道,寫信給繼任者的傳統源於第40任美國總統列根(Ronald Reagan)。列根當時於信中勉勵繼任的老布殊(George H.W. Bush)。在此之後的每一任美國總統,都會按照慣例寫親筆信給繼任者。

曾為特朗普(Donald Trump)撰寫傳記的作家丹東尼奧(Michael D'Antonio)認為,特朗普如果要寫信給拜登(Joe Biden),也可能會採取反傳統的形式。

特朗普曾批評拜登年事已高,更稱自己更適合做總統。丹東尼奧估計,特朗普很可能於信中提醒拜登,自己仍屬於巔峰狀態。

特朗普更多次指控美國大選涉及大規模選舉欺詐,稱自己實際上勝出美國大選。丹東尼奧認為以特朗普不服輸的性格,更可能於信中寫下「我知道你(勝出)並不合法,我會回來的。」(You're not legitimate and I know it and I'll be back.)等句子。

至於波士頓大學政治歷史學家和作家惠倫(Thomas Whalen)甚至認為,特朗普視寫信給繼任者為失敗者的象徵,更與特朗普鼓勵支持者永不屈服的思想背道而馳,估計特朗普永遠不會為拜登留下親筆信。

責任編輯:鄭錦玲