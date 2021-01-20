拜登提名Gary Gensler任SEC主席　華爾街將迎更嚴格監管

候任總統拜登（Joe Biden）即將於本周三 (20 日) 宣誓就職，並於首日展開工作。據悉拜登將會提名兩位經驗豐富的官員，來主管兩大華爾街主要監管機構，分別是美國證券交易委員會（SEC）與消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau），新人選皆以嚴格監管聞名，預計華爾街未來將會迎來一段「噩夢」時期。

據外媒報導，拜登將提議Gary Gensler擔任美國證交會主席，同時提名Rohit Chopra擔任美國消費者金融保護局主管。該人選名單一出，市場已有分析認為，是次提名對於金融業而言，無疑是壞消息。

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現年63歲的Gary Gensler於2009至2014曾擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席，並推動衍生商品監管法規，期間以嚴厲的監管手段聞名，被華爾街視為「危險人物」。另外Gary Gensler還曾就職於麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab），擔任數碼貨幣高級顧問，期內一直致力於推行區塊鏈技術的開發及應用。因此市場分析認為，拜登上台後，Gensler有機會收緊對加密貨幣的監管措施與法規。

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