【旅遊寒冬】東瀛遊遣散全數120名導遊　禤國全：資金無問題、疫情後優先聘用

▲ 東灜遊宣布遣散120名導遊

東瀛遊 （06882） 公布，將會遣散全數120名導遊，主要為日本、歐洲長線團員工，佔東瀛遊總員工25%。東瀛遊執行董事禤國全向傳媒稱，行業半年內難見復蘇，預料公司會動用2,000萬元作遣散費用，期望可讓相關員工度年關。

東瀛遊今早在辦公室舉行員工大會，在會上宣布7日內遣散全數導遊，但會保留60位至70位領隊。

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禤國全稱，遣散導遊並非因公司資金出現問題，承諾待疫情緩和、旅遊業復甦後，會優先聘請是次受影響導遊。

禤國全續指，導遊只有約一成收入來自底薪，其餘來自帶團小費，在疫情下，員工每月只返3至4日工作，不少同事已轉行或兼職，長期停薪留職也非好事，因此有相關決定。

東瀛遊近月開始經營海外直送食品，褟國全指，相關收入只等於公司以往營業額的數個百分比。東瀛遊股價周二未有升跌，最新市值約2.06億元。

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