【疫下理財】調查：港人財務健康65分　專家籲管理個人債務如準時找卡數

疫情持續一年，不少港人的工作、生活以至未來部署也大受影響。富達國際今日發表全球財務健康調查反映，香港區的分數為65，處於良好評級中較低的範圍，反映港人在整體財務狀況上仍有改善空間，特別是在儲蓄和財務保障方面。

富達今次調查的財務健康，是指個人在財務預算、債務、儲蓄和財務保障4個範疇均有良好表現，4個評估範疇滿分為25，合計的總分便是整體財務健康分數，滿分100。

6個受訪地區的財務健康中位數皆在63分至71分之間，香港區的分數為65。富達國際香港業務總監陸劍平表示，為達到長遠的財務健康，港人應著手管理個人債務水平，並為未來作儲蓄及投資的準備。不論是為了短期或長期目標作儲蓄或投資，均是達成長遠財務健康的重要元素。

調查顯示，七成港人持有債務，當中包括信用卡 (46%)、樓宇按揭 (19%) 及個人貸款 (15%) 等每名港人平均擁有三張信用卡，近八成人每月全數清還「卡數」。

在財務保障上，近四成港人考慮未來5年以上的財務需要，同時少於一半 (46%) 的人表示擁有半年以上的應急儲備，富達指反映出大部分港人應集中改善「財務保障」這個範疇，以改善整體的財務健康狀況。

面對新冠肺炎疫情持續，陸劍平提醒港人控制現金流，例如在信用卡卡數要準時還款，不要只還Min pay（最低還款額）。年輕人亦要留意儲蓄，他指出，今次調查顯示愈年輕港人，對財務未來愈樂觀，他建議盡早計劃個人財務。近期港股升勢不俗，陸劍平提醒，投資永遠要小心突如其來的調整，他提議港人在退休金投資上，不宜因短期市況做捕捉，若財務狀況整體健康，雖可捕捉短期市況，但留意要控制注碼。

富達今次調查在全球6個市場中訪問了近17,000人，當中包括香港的2,300名在職人士。77%港人表示其的快樂程度取決於個人財務安全感，比例是六個受訪市場中最高。

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責任編輯：葉卓偉