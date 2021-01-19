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【新股IPO】麥迪衛康2159首日掛牌 先升後回全日升26% 一手帳面賺632元

股樓投資 14:57 2021/01/19

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麥迪衛康（02159）今日掛牌隨大市飆升造好，今早較招股價3元高開逾33%至4元，最高曾見4.81元，午後升幅收窄，低見3.6元，收市報3.79元，升26%；成交逾1億股，涉資近4.03億元；以每手800股計，一手帳面賺632元。
 

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該股昨日上市前暗盤升10.7%，暗盤收市報3.32元。光銀國際為獨家保薦人。

麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次公開發售錄得近168倍超額認購，一手中籤率為15%；以招股下限3元定價，其招股範圍介乎3至4元。集資所得主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群；通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力，以及擴充CRO服務等。

快手傳下周一招股 入場費4650元 目標估值上調至5400億元，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

麥迪衛康（02159） 港股
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