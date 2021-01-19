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ZA Bank 推餐飲優惠 憑ZA卡於麥當勞消費滿30元 即有15元回贈

理財智慧 15:08 2021/01/19

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虛擬銀行或成未來理財主流常態，而為了吸引客戶「轉會」，這些新型銀行都想盡辦法ZA Bank眾安銀推出餐飲消費優惠，在1月18日至2021年2月11日期間，用戶憑實體ZA Card或Apple Pay在麥當勞單次消費滿30元或以上，即可獲得等值15元回贈。

    點擊圖片放大
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以上優惠每位用戶每天可使用優惠一次。回贈將以ZA Coin形式發放，用戶須將眾安銀行賬戶連結至ZA Coin才可獲回贈。

【著數優惠】花旗銀行手機App推節日限定大抽獎  每日有唔同著數等你贏：【下一頁

此外，使用實體卡消費才可享有以上優惠，網上付款則不適用，另外優惠不可與ZA Bank其他優惠一併使用。

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責任編輯：翁嘉陽

麥當勞 眾安銀行
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