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【長和系】屈臣氏與Grab合作拓展東南亞「O+O」購物模式　涉6大市場逾2200店

股市 14:40 2021/01/19

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屈臣氏及Grab未來會在東南亞地區逐步推出新服務。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團宣布，與東南亞應用程式Grab達成合作，攜手拓展東南亞地區的「O+O」（線上及線下）保健美容購物模式；計劃將涉及位於東南亞6個市場、超過2,200家屈臣氏店舖。

Grab與屈臣氏集團將合作提供不同服務，透過與GrabExpress、GrabMart及 GrabPay配合，擴闊屈臣氏在東南亞地區於線上的接觸面，新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓的顧客可透過Grab，在家中選購屈臣氏保健美容產品。

Grab擬今年赴美上市【下一頁】

屈臣氏國際首席數碼總監吳逸群指，疫情加速電子商貿的發展，顧客對送貨速度的要求大大提高，為有效提升送貨速度，故與Grab合作，顧客在線上下單後，兩小時內便完成送貨。

屈臣氏及Grab未來會在東南亞地區逐步推出新服務，包括透過GrabExpress，為東南亞地區的屈臣氏顧客之訂單作「最後一哩配送」，而屈臣氏即將於其東南亞實體店接受以GrabPay結帳，同時會將GrabPay與現有屈臣氏手機應用程式內之電子錢包整合。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳考慮斥資30億美元 投資東南亞網約車巨頭Grab

相關文章：【長和旗下】屈臣氏集團冀3年後分店達1.8萬間 香港分店需先整合

 

編輯：陳韻妍

港股 電子商貿 美容產品 長和（00001） Grab 東南亞 屈臣氏

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