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【網民熱話】疫情反覆搵工難 新工又中伏被炒　網民嘆：呢個時候搵到都係「伏工」

理財智慧 19:22 2021/01/19

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第四波疫情反覆未回落，嚴重打擊本地就業市場，香港最新失業率更升至6.6%，創16年新高。有網民近日在討論區發帖，慨嘆疫情不斷反覆，想搵工不容易，連求職網頁的招聘POST亦減少，即使去年找到一份新工作但很快就被裁。此帖惹來不少回響，不少網民大表認同表示：「呢個時候搵到都係伏工」。

該網民表示，近日隨住疫情反彈，求職網站空缺又減少,有大部份空缺都係不停REPOST,失業搵工即使你能力多強,都要經歷SEND五、六十份先有一份工見。「好工無人走，市面新工質素差，只有一啲人事複雜、勁壓榨員工、成日炒新人或玩走新人的公司請人。」

之後他又透露自己的經歷，指去年搵工一段時間後，返了一份新工，但被上司刁難，「唔俾工作指引，冇講又話講左」，最後慘被上司以工作不達標而炒掉，他概嘆：「呢個時勢下，你以為為左生活，份工惡頂都頂落去，但對不起，他們不會俾你長做，你只有再失業多一次。」

其他網友對他的看法大表認同，「完全同意樓主講，呢個時候搵到都係伏工，我情況係見工機會都好少」、「我都係啦，但唔知個市幾時先好返，真係好少工見，見完又唔請」、「唔止香港慘，全世界都係一樣面對呢個困難」

【延伸閱讀】

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其他網友回應：

我嗰份工都一樣，上司不停玩嘢，忍左年幾兩年頂唔順裸辭，而家D工選擇比起上年少左好多，都未計有D公司，甚至係大公司不停重覆開post

如果你唔係要求高或者一定要朝九晚六，五天工作，應該唔會搵唔到

同意，我之前係做採購，疫情前已經係咁，呢次疫情只係令情況更加嚴重

有手有腳點都有嘢做，爭在有冇心，有啲人一入職就想食左人隻車，梗係搵唔到，任何嘢都要由低做起，慢慢吸納，別要一步登天，盞自討苦吃

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記者：李兆明

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