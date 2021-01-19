【美國政局】第一夫人梅拉尼婭發表離別感言　呼籲民眾選擇和平而非暴力

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在社交平台Twitter發表離別感言，她呼籲民眾團結，並指能成為美國第一夫人是她人生中最光榮的事。

「過去的四年令我十分難忘。」在長達約7分鐘的影片內，梅拉尼婭呼籲國民將爭議先放一邊並齊心抗疫，同時感謝醫護人員、工廠工人及貨車司機等在抗疫方面出色的表現。「在任何情況下，我希望每一名美國人都能以Be Best大使自居，讓我們聚焦在團結一心，拋開分裂。取愛棄恨，選擇和平而非暴力。」

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在作為第一夫人的四年裡，梅拉尼婭經常出訪醫院及兒童之家等地，亦發起了「Be Best」運動喚起公眾對青少年的關注，尤其倡議杜絕網絡欺凌及毒品。

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梅拉尼婭的生平也十分傳奇，她出生於斯洛文尼亞，通過入籍成為美國第一位歸化的第一夫人，而且在上任初便充滿爭議。她在80年代就在意大利及法國展開模特兒生涯，1996年移民美國紐約，並在2005年與現任總統特朗普（Donald Trump）結婚，成為他第三任妻子。

2016年，梅拉尼婭在丈夫競選總統時曾經發表演講，後被曝出講稿抄襲前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）的演講，最後撰稿人需要道歉。她亦曾被質疑學歷，傳媒發現她就讀的大學畢業生內沒有她的名字。

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