【盈富基金2800】富達國際：撤換盈富基金管理人需多方面考慮　涉及國際關係

▲ 富達國際香港業務總監陸劍平表示，盈富基金現時已如常跟蹤恒指，但業界將密切關注未來情況。

美國限制美國機構或人士投資個別中資股，由道富環球管理的盈富基金 （02800） 上周一度宣佈停止新投資恒指受制裁股，事後一日即轉軚，重新投資受制裁股份。被問到業界會否支持道富撤換管理人，母企同屬美資的富達國際香港業務總監陸劍平表示，盈富基金現時已如常跟蹤恒指，但業界將密切關注未來情況。

道富環球恢復買入受制裁股份，詳情可見﹕【下一頁】

陸劍平續指，隨著未來國際關係將出現新的格局，在考慮撤換經理人時，需考慮管理人的經驗、國際關係風險等多方面的因素，不能只考慮單一因素。他相信，盈富基金的監管委員會將會審視道富環球是否有適合的基金管理人。

未見轉換強積金有新趨勢

此外，被問到今年強積金可扣稅自願性供款（TVC）反應如何，陸劍平則指，目前反應仍符合預期，但新冠疫情目前仍為經濟帶來不明朗因素，部分市民或偏向預留現金傍身。

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他續指，現時未見轉換強積金有新趨勢。儘管上年3、4月出現市況波動，部分基金轉移至較為保守的投資，但他指，整體轉移的比例並不太多。他表示，不鼓勵因市場的短期輕微波動而轉去較保守的基金，此舉或會錯過市場反彈。

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編輯﹕賴奕羚