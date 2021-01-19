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【阿里巴巴】中國客鍾情進口貨？天貓舉行網上招商會　吸國際品牌進駐

商業 14:02 2021/01/19

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中國消費者對於進口商品的消費意欲提升，阿里巴巴旗下的天貓國際首次舉辦面向全球的線上招商會，冀吸納全球海外品牌進駐。

【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月　船運成本上漲3倍　供應鏈挑戰能否解決？

天貓國際雲上峰會今日開始，為期三日。據天貓國際數據顯示，截至2020年12月底止，平台上提供超過5,800個商品類目，吸引逾29,000個海外品牌入駐，其中超過80%為首次進入中國市場。 天貓國際總經理劉一曼指出，在過去一年的疫情影響之下，中國進口消費市場出現三大趨勢，分別是「宅家」、「更健康」和「更美」。

劉續指，「宅家」是指現在很多事情可在家完成，例如以往美容院級別的美容儀，現在操作越來越方便，在家就可以使用。「更健康」與中老年健康不同，年輕一代的「更健康」消費例如口服膠原、女性護理的益生菌、日本的植物奶等。「更美」則是包括如以往的撕拉式面膜，發展至美容院級的塗抹性面膜。

天貓國際相應地推進「三新」策略，發展新的商品類別、引入新品牌、發佈新商品，在3個範疇讓海外品牌，可捕捉中國市場機會。天貓國際又向全球商家提供一站式入駐服務，保證30天開店，並向商家提供直播、3D購物等營銷支援。

【Miffy】Miffy疑似被抄襲？　廣州美術家創作「鴨兔」被指Miffy換上鴨嘴

【中國經濟】研究：出口商宜轉型攻內銷　料雙循環帶動消費增12%

責任編輯：葉泳珊

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