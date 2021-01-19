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【拜登就職】竟然唔去綵排 拜登及賀錦麗去左邊？

環球社會熱點 16:23 2021/01/19

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馬丁路德金紀念日是美國法定假日，以紀念馬丁路德金（Martin Luther King Jr）在美國民權運動的貢獻。美國下任總統拜登和副總統賀錦麗趁馬丁路德金紀念日，周一（18日）到食物銀行做義工。拜登其後在社交媒體上載短片，引用馬丁路德金名言表示，在疫情下的美國看到了馬丁路德金精神。

拜登與他的過渡團隊會面前，和妻子吉爾（Jill Biden）到費城（Philadelphia）南部一間食物銀行，協助包裝食物。據報包裝後的食物將會被派發給費城和特拉華縣（Delaware County）的民眾。

特朗普拒出席拜登就職典禮 據報赴佛羅里達州海湖莊園 【下一頁】

拜登周日晚（17日）在社交媒體Twitter上載短片，鼓勵民眾盡一切可能，一同參與社區活動。他在短片開頭表示，馬丁路德金指「每個人都可以變得偉大，因為每個人都可以服務他人」（Everyone can be great because everyone can serve）的教誨，在疫情肆虐的環境中仍能被看見。

拜登稱做義工是一種「開始治癒的合適方法」（a fitting way to start to heal），他的團隊亦提供一系列的網上義工活動，供民眾參與。

國會附近失火一度關閉 虛驚後指無威脅 【下一頁】

副總統賀錦麗（Kamala Harris）則和丈夫任德龍（DouglasEmhoff） 在華盛頓一間食物銀行，參與和拜登一樣的義工活動。

責任編輯：李俊儀

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