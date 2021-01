【拜登上任】竟然唔去綵排 拜登及賀錦麗去左邊？

馬丁路德金紀念日是美國法定假日,以紀念馬丁路德金(Martin Luther King Jr)在美國民權運動的貢獻。美國下任總統拜登和副總統賀錦麗趁馬丁路德金紀念日,周一(18日)到食物銀行做義工。拜登其後在社交媒體上載短片,引用馬丁路德金名言表示,在疫情下的美國看到了馬丁路德金精神。

拜登與他的過渡團隊會面前,和妻子吉爾(Jill Biden)到費城(Philadelphia)南部一間食物銀行,協助包裝食物。據報包裝後的食物將會被派發給費城和特拉華縣(Delaware County)的民眾。

拜登周日晚(17日)在社交媒體Twitter上載短片,鼓勵民眾盡一切可能,一同參與社區活動。他在短片開頭表示,馬丁路德金指「每個人都可以變得偉大,因為每個人都可以服務他人」(Everyone can be great because everyone can serve)的教誨,在疫情肆虐的環境中仍能被看見。

拜登稱做義工是一種「開始治癒的合適方法」(a fitting way to start to heal),他的團隊亦提供一系列的網上義工活動,供民眾參與。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)則和丈夫任德龍(DouglasEmhoff) 在華盛頓一間食物銀行,參與和拜登一樣的義工活動。

