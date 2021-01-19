【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款　大中華區4月推管理支付服務　

▲ eBay宣布將在大中華區推出管理支付服務，旨在進一步推動其交易平台的現代化。(eBay提供圖片)

eBay宣布將在大中華區推出管理支付服務，旨在進一步推動其交易平台的現代化，同時為用戶帶來更便利的體驗。由2021年4月起，eBay將會為買家提供更靈活和更多元的支付方式，讓賣家可以更加輕鬆地管理業務。

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eBay將為買家提供多種支付方式，包括信用卡和PayPal。買家可以在iPhone和iPad的應用程式内使用Apple Pay，在eBay網站和eBay Android應用上使用Google Pay進行付款。同時eBay賣家將體驗更輕鬆的帳戶管理，所有關於eBay業務訊息，包括支付狀況，都可以在eBay平台處理。eBay同時提供客戶服務中心，幫助客戶解決疑難。

eBay全球支付副總裁Alyssa Cutright表示，大中華區的賣家非常重視各個eBay站點，實現順暢的銷售體驗，以簡化的營運方式管理他們擁有的多個eBay帳戶。在未來幾個月，eBay將助所有賣家順利過渡到管理支付服務。

其實eBay在2018年9月開始，首先在美國向部分賣家推出了管理支付服務，其後擴展其服務範圍至德國、英國、澳洲等，並繼續於今年將這項服務推廣至其他國家及地區。

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責任編輯：朱悅瀅