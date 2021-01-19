  • 16°C
香港時間 : 2021119日 (二) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款　大中華區4月推管理支付服務　

商業 14:30 2021/01/19

分享：

eBay宣布將在大中華區推出管理支付服務，旨在進一步推動其交易平台的現代化。(eBay提供圖片)

eBay宣布將在大中華區推出管理支付服務，旨在進一步推動其交易平台的現代化，同時為用戶帶來更便利的體驗。由2021年4月起，eBay將會為買家提供更靈活和更多元的支付方式，讓賣家可以更加輕鬆地管理業務。

【電子支付】疫下電子支付發展　網上用Click to Pay支付毋須輸入密碼

【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗

eBay將為買家提供多種支付方式，包括信用卡和PayPal。買家可以在iPhone和iPad的應用程式内使用Apple Pay，在eBay網站和eBay Android應用上使用Google Pay進行付款。同時eBay賣家將體驗更輕鬆的帳戶管理，所有關於eBay業務訊息，包括支付狀況，都可以在eBay平台處理。eBay同時提供客戶服務中心，幫助客戶解決疑難。

eBay全球支付副總裁Alyssa Cutright表示，大中華區的賣家非常重視各個eBay站點，實現順暢的銷售體驗，以簡化的營運方式管理他們擁有的多個eBay帳戶。在未來幾個月，eBay將助所有賣家順利過渡到管理支付服務。

其實eBay在2018年9月開始，首先在美國向部分賣家推出了管理支付服務，其後擴展其服務範圍至德國、英國、澳洲等，並繼續於今年將這項服務推廣至其他國家及地區。

【2021花市】東港城推花市限定店　獨家發售多款蘭花　兼推$8開運花

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【電子支付】疫下電子支付發展　網上用Click to Pay支付毋須輸入密碼
2020/12/21
【電子支付】疫下電子支付發展　網上用Click to Pay支付毋須輸入密碼
【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗
2020/12/14
【支援零售業】跨商場現金回贈App「Bloom」面世　結合電子支付盡享數碼消費體驗
【疫市營商】Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據
2020/12/10
【疫市營商】Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據
【支援中小企】AlipayHK推「小店地圖」撐中小企　消費可獲印花獎賞
2020/12/09
【支援中小企】AlipayHK推「小店地圖」撐中小企　消費可獲印花獎賞
電子支付 eBay 銷售 Apple Pay PayPal iPhone Android 信用卡

上一篇文章

【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨

下一篇文章

【阿里巴巴】中國客鍾情進口貨？天貓舉行網上招商會　吸國際品牌進駐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】防疫措施疑延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成
【限聚令延長】防疫措施疑延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成
【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工 不排除絕食抗議
【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工 不排除絕食抗議
【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打
【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【Miffy】Miffy疑似被抄襲？　廣州美術家創作「鴨兔」被指Miffy換上鴨嘴
【Miffy】Miffy疑似被抄襲？　廣州美術家創作「鴨兔」被指Miffy換上鴨嘴
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元