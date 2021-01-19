【美股IPO】內地電子煙龍頭「悅刻」母企霧芯科技本周IPO　電子煙概念股集體大漲

內地電子煙品牌悅刻「RELX」母企霧芯科技（RLX）本周五（22日）將於美股上市，作為內地市場的龍頭，霧芯科技上市的消息帶動電子煙股周二（19日）炒起，思摩爾國際（06969）升4.88%，中國波頓 （03318）繼周二飆升62.65%之後，周三再升45.19%，華寶國際（00336）則升16.54%。

根據霧芯科技提交的IPO文件，每股發行價為8-10美元，預計發行1.165億股，集資最多155億美元。 據招股書數據，該公司於2018年、2019年及2020年前三季度，營業收入分別錄得1.32億元（人民幣，下同）、15.49億元、22.01億元，期間淨利潤分別為-28.7萬元、4775萬元、1.09億元。另外 按零售額計 ， 在2019年和截至2020年9月30日的前三季度，旗下悅刻在封閉式電子霧化設備中的市場份額分別為48.0%和62.6%，遠遠領先於同行。

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本周美股IPO：

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霧芯科技在招股說明書中指，中國目前是全球最大的電子煙潛在市場，數據顯示，在2019年中國有大約2.867億成年吸煙者，但是電子煙產品的普及率僅有1.2%，對比美國為32.4%，中國市場可謂潛力巨大。國信證券近日於報告中曾指，隨著電子煙線下門店和用戶數量增加，其產品曝光頻次的提升將促使更多潛在用戶走上「感知-了解-購買決策」的路徑，進而推動電子煙在消費者群體中的觸及和滲透率加速提升。

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