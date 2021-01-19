【本港樓市】大和：香港仍是亞洲區的國際金融中心　本港地產股料可迎難而上

▲ 大和指，旅客及商務旅客始終會回歸香港，相信香港仍是亞洲區的國際金融中心。

大和資本認為，由於本土及外圍環境改變，香港及地產股再次進入一個重整期，這個變化會同時帶來風險及機遇，相信本港地產市場已適應了這個「新常態」一段時間，要離開或關閉業務已經完成，留下來的企業對前景仍有信心，相信可以迎難而上。

大和指，本港樓市最困難時期已過，相信不會再出現會導致市場驚訝的新問題，雖然市場挑戰仍在，仍有企業相信現時是部署中線復甦的好時機。該行預計，本港樓價會於明年復甦，市場預期則會於下半年出現重大轉向。

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「旅客及商務旅客始終會回歸香港，相信香港仍是亞洲區的國際金融中心，仍是區內的商務及零售樞紐。」

現時本港地產股估值相當低殘，與投資者的低預期有關，但大和相信，本港地產股仍有價值，特別是那些會持續追求現代化及融入國際資本市場的企業，重申對行業持「正面」看法。

大和看好新鴻基地產 （00016） 、恒基地產 （00012） 、信和置業 （00083） 、太古地產 （01972） 、恒隆地產 （00101） 及領展 （00823） 。

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編輯：陳韻妍