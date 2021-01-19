【環球量寬】金管局劉應彬：全球央行關注如何穩妥退市

▲ 金管局高級助理總裁劉應彬指，全球央行都關注日後如何退市。（資料圖片）

疫情衝擊環球經濟，聯儲局帶頭緊急減息及大規模量寬放水，隨著新冠疫苗面世，市場關注各國央行日後退市會否觸發另一次市場波動。金管局高級助理總裁劉應彬指，最近參與的國際央行論壇，有關的退市議題都是全球央行關心的首要問題。

會上有人問及環球央行退市的潛在影響，富達國際亞太區（日本除外）董事總經理Rajeev Mittal指，在寬鬆的貨幣政策及大規模財政刺激措施下，環球政府債務都急速上升，但目前仍不足以就未來發展作出預測。

▲ 瑞信方世華（左）、富達國際亞太區（日本除外）董事總經理Rajeev Mittal（右）。（直播截圖）

劉應彬回應時補充，在最近參與的國際論壇中，有關央行退市的議題都是各國關注的問題，尤其是近日美國10年期國債息率快速上升，顯示市場或已反映通脹重臨及經濟復甦，最終有可能影響市場穩定。

他續指，疫情期間香港金融體系維持穩健，為香港進一步在財富管理或中港金融經濟融合方面提供信心，而即將開通的跨境理財通亦再印證香港的獨有優勢。

中銀香港指業界期待理財通啟動【下一頁】

陳茂波指上半年香港經濟依然困難【下一頁】

另外，劉應彬指，香港目前是世界第二大的資產管理中心，僅次於瑞士，而區內的財富管理增長空間龐大。截至2019年，香港資產管理規模達3.7萬億美元，目前業界從業員約4.5萬名，相當於香港金融服務業就業人數的六分一。

其他文章：

【港交所股價】港交所升穿500變啡底股 北水昨明顯追入

【限聚令延長】林鄭：社交距離措施不放寬、花市有新安排 消息：擬原址照辦

編輯：趙穎妍