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政府為保障政府僱員健康和安全　公務員在家工作延至1月27日　

環球政經 14:11 2021/01/19

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政府發言人今日（19日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日，並於屆時再檢視情況。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況 準備現正服用藥物清單：【下一頁

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發言人呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

發言人表示，別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，另行作出公布。政府的最終目標是在條件許可下，全面恢復正常公共服務。此外，由周四（1月21日）起，如有政府僱員確診，曾於同一樓層工作的所有人員和曾與確診政府僱員一同工作的人員（即使不在同一樓層上班）均須盡快在指定限期內接受檢測，並須在家工作直至檢測結果呈陰性。「相關政策局和部門亦正籌備安排相關前線和從事高風險工作的員工接受定期檢測，以盡早識別隱形患者。」

發言人又呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。


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責任編輯：黎淑雯

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