批疫苗分配不均　譚德塞：世界正處於災難性道德淪喪

世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)批評,全球的新冠肺炎疫苗分配不均,在貧窮國家中, 疫苗出現嚴重短缺。

《BBC》報道,目前為止,中國、印度、俄羅斯、英國和美國都研發了新冠肺炎疫苗,又或是有跨國合作研發生產疫苗。譚德塞於周一(18日)在世衛執行委員會會議中表示,有超過3900萬劑疫苗落在49個發達國家中,但一個貧窮國家只有25劑。「我必須直言不諱說明,世界正處於災難性的道德錯誤邊緣,而這種錯誤的代價將由貧國人民的生活和生計支付。」(I need to be blunt: the world is on the brink of a catastrophic moral failure - and the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's)

譚德塞又批評,部分藥廠更優先向富國而非世衛提交疫苗數據,以便富國可較快批准使用疫苗。世衛發言人其後透露,西非的幾内亞(Guinea)獲分配25劑俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」(Sputnik V)。



