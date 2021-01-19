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批疫苗分配不均　譚德塞：世界正處於災難性道德淪喪

環球政經 18:18 2021/01/19

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）批評，全球的新冠肺炎疫苗分配不均，在貧窮國家中, 疫苗出現嚴重短缺。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況 準備現正服用藥物清單:【下一頁

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《BBC》報道，目前為止，中國、印度、俄羅斯、英國和美國都研發了新冠肺炎疫苗，又或是有跨國合作研發生產疫苗。譚德塞於周一（18日）在世衛執行委員會會議中表示，有超過3900萬劑疫苗落在49個發達國家中，但一個貧窮國家只有25劑。「我必須直言不諱說明，世界正處於災難性的道德錯誤邊緣，而這種錯誤的代價將由貧國人民的生活和生計支付。」（I need to be blunt: the world is on the brink of a catastrophic moral failure - and the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's）

譚德塞又批評，部分藥廠更優先向富國而非世衛提交疫苗數據，以便富國可較快批准使用疫苗。世衛發言人其後透露，西非的幾内亞（Guinea）獲分配25劑俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。


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責任編輯：黎淑雯
 

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