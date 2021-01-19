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仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備

科技 13:27 2021/01/19

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有爆料人士表示，三星或會仿效蘋果（Apple）做法，在旗下電腦產品中搭載自家晶片。

早前三星（Samsung）透過綫上舉行Exynos On 2021活動，發布新一代Exynos 2100旗艦晶片，並搭載Galaxy S21旗艦系列手機。最近有爆料人士表示，三星或會仿效蘋果（Apple）做法，在旗下電腦產品中搭載自家晶片。

<<【華為禁令】華為發表升級版MateBook筆電　特朗普再度制裁禁出口許可

<<【三星發布會】Samsung發表首款5G筆電　下月英國率先登場

Apple於去年首度推出M1晶片，並搭載旗下部分的MacBook系列產品。最近爆料人士 @TheGalox_在社交網站Twitter上發文透露，三星不但將Exynos晶片應用在手機產品上，更有意推出基於ARM架構、搭載Exynos晶片的筆記型電腦，並提及該產品很快會推出。

事實上，早前已有消息指，三星計劃在電腦設備中應用Exynos晶片。報道指出，三星和AMD目前為合作夥伴，未來搭載Exynos晶片的筆記型電腦，將在顯示效能上擁有強大優勢。早前有報道指出，三星新款採用 AMD 顯示技術的晶片，在跑分測試中超越高通Snapdragon 865晶片。

責任編輯：李寶如

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