仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備

▲ 有爆料人士表示，三星或會仿效蘋果（Apple）做法，在旗下電腦產品中搭載自家晶片。

早前三星（Samsung）透過綫上舉行Exynos On 2021活動，發布新一代Exynos 2100旗艦晶片，並搭載Galaxy S21旗艦系列手機。最近有爆料人士表示，三星或會仿效蘋果（Apple）做法，在旗下電腦產品中搭載自家晶片。

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Apple於去年首度推出M1晶片，並搭載旗下部分的MacBook系列產品。最近爆料人士 @TheGalox_在社交網站Twitter上發文透露，三星不但將Exynos晶片應用在手機產品上，更有意推出基於ARM架構、搭載Exynos晶片的筆記型電腦，並提及該產品很快會推出。

事實上，早前已有消息指，三星計劃在電腦設備中應用Exynos晶片。報道指出，三星和AMD目前為合作夥伴，未來搭載Exynos晶片的筆記型電腦，將在顯示效能上擁有強大優勢。早前有報道指出，三星新款採用 AMD 顯示技術的晶片，在跑分測試中超越高通Snapdragon 865晶片。

責任編輯：李寶如