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【營銷智慧@iM網欄】網店廣告成本愈來愈高 活用Whatsapp一石二烏

名人薈萃 19:02 2021/01/19

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要成功推銷網店，Facebook、Google等社交平台廣告箇然重要，但在數碼營銷競爭日趨激烈的情況下，社交平台的廣告成本只會愈來愈高。上期筆者便分享利用Email來進行EDM（Electronic Direct Mail）行銷，但有沒有想過，其實大家日常會用到的即時通訊軟件，在能在達至營銷之效之餘，也能減省廣告成本。

如何利用EDM減省廣告成本?【下一頁】

Whatsapp行銷與EDM行銷一樣，都是免費的行銷工具，而且同樣依賴過往收集的通訊資料，這些資訊對手不能一時三刻收集到，所以理論上經營時間愈長，「護城河」也愈廣闊。但要留意，Whatsapp行銷的具體做法與EDM不同，因為在沒有和對方曾有通訊紀錄的情況下強行大規模發放廣告資訊，很容易便會被Whatsapp介定為不當廣告，故最好在進行Whatsapp行銷前，應與客戶有通訊紀錄。以筆者的經驗，其實只要過往有發訊息確認他們的購物紀錄或物流資訊，便不用擔心不當廣告問題。

具體應透過Whatsapp發送甚麼訊息？筆者認為是以優惠及新產品的資訊為主，最好這些優惠是根據客戶的特性而發送，例如對方是年輕女性，便可以向她發送一些「港女」風格的商品，盡量給對方貼心的感覺。也許網店同樣會以EDM發送同類資訊，但與之相比，Whatsapp轉換成生意的比例會較高，這是因為使用即時通訊軟件的時間遠較Email高，但也是這個原因，切忌發放太多資訊，如對方認為你的訊息很困擾，便會影響網店的形象，甚至會令對方封鎖你的帳號。

別以為Whatsapp行銷只有發送優惠、產品資訊一途，其實活用得宜，甚至能培養客戶忠誠度、提高銷售，更可減低物流成本。篇幅所限，下期再談！

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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