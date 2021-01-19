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QQ被爆讀取用戶瀏覽歷史數據　騰訊致歉稱用作判斷是否惡意登錄

環球政經 15:09 2021/01/19

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日前，有內地網民發現，騰訊（00700）旗下的即時通信軟體騰訊QQ疑會讀取用戶瀏覽器記錄；而騰訊QQ確認事件，並解釋只用作判斷是否惡意登錄，內部已梳理問題，以及已更換相關技術。

【最強公關災難？】WhatsApp推遲用戶接受新條款期限　延至5月15日：【下一頁

綜合內媒報道，有網友在問答網站「知乎」上指出，QQ會讀取用戶瀏覽器記錄，QQ安全團隊因而展開調查。騰訊QQ在「知乎」承認軟件會讀取用戶瀏覽器歷史記錄，以判斷用客戶是否惡意登錄，但不會上傳至雲端和儲存。該軟體公司稱，因系純曾識別不少偽造的QQ客戶，惡意訪問多個網站作為前期輔助工作，所以加入檢測惡意和異常的訪問邏輯。此外，公司稱已更換檢測惡意和異常請求的技術邏輯，並發布全新的PC QQ版本，而所有受影響的PC QQ歷史版本將開始進行更新和推送升級包，手機端QQ則未受影響。

有內地網民顯然未有受落，更稱直言不相信公司可藉是次更新，不再偷取用戶瀏覽歷史數據。「騰訊：對不起，以後不會被你們發現了。」、「 呵呵，不被發現，就一直存在。」；有些人則指官方處理手法兒戲，「這就簡單一句道歉就結束了？」、「就想問問，道歉就完了？難怪每個企業都敢做。」


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責任編輯：黎淑雯

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