【新冠疫苗】幾内亞僅獲25劑 譚德塞：災難性道德淪喪

新冠肺炎疫情嚴峻，發達國家大量搶購新冠疫苗。世衛組織（WHO）總幹事譚德塞批評新冠疫苗分配不均，全球出現災難性道德淪喪。譚德塞稱多個發達國家大規模接種新冠疫苗，而某貧國僅獲分配25劑新冠疫苗。世衛發言人表示，獲分配25劑新冠疫苗的國家為幾内亞。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（18日）於世衛執委會年度會議上表示，全球49個較富裕國家已接種超過3,900萬劑疫苗，但某個貧窮國家只獲25劑。世衛發言人其後透露，西非的幾内亞（Guinea）獲分配25劑俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。

譚德塞形容全球正處於災難性道德淪喪的邊緣（on the brink of a catastrophic moral failure），而貧國民眾將為此賠上生命及生計作代價。他更批評部分藥廠優先向富國而非世衛提交疫苗數據，以便富國可較快批准使用疫苗。藥廠可透過上述方式向富國出售大量疫苗以牟取更多利潤。

目前全球已有超過180個國家，參與由世衛牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）。譚德塞稱COVAX已向5間藥廠訂購20億劑疫苗，並可增購10億劑，計劃由下月起交付疫苗。

責任編輯：鄭錦玲