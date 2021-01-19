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【港股市況】國信程嘉偉：資金面、基本面及拜登就職三大因素推動　恒指進入「尋頂」之旅

股市 13:05 2021/01/19

分享：

程嘉偉指，現時恒指已升越不少券商的目標價，恒指已進入「尋頂」之旅。

北水湧港下，港股迫近30000點。國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，目前港股正處於上升周期，走勢可以「好！好！好！」去形容。他解釋，從資金流向來看，北水將持續流入港股，每日淨流入額度料逾百億元，現時恒指已升越不少券商的目標價，恒指已進入「尋頂」之旅。

北水不問價買港股，詳看【下一頁】

程嘉偉表示，2月中下旬開始便是業績期，約一個月前企業便會公布盈警及盈喜，估計盈喜會佔大多數，意味港股基本面將改善，成為進一步推升大市的催化劑。此外，拜登即將正式就任美國總統，拜登就職後，將消除市場的不明朗因素，市場對政策有正面憧憬，亦對股市構成短線支持。

「從資本面、基本面及拜登就職三大利好因素推動下，港股將會追落後，進入『尋頂』之旅。」

恒生指數挑戰30000點大關，下一步看【下一頁】

程嘉偉認為，現時大市氣氛與2015年港股大時代相若，從資金流只是剛起動，並未到達峰，但要小心2月或3月時資金流或會從高位回落，屆時大市或有調整。他看好醫藥及生物科技股，相信恒指成分股內表現落後的股份，有望發力。

相關文章：【港股通】證監會梁鳳儀：隨更多美國上市中概股回流港上市　港股通資金料持續增長

相關文章：【港交所股價】港交所升穿500變啡底股　北水昨明顯追入

 

編輯：陳韻妍

港股 生物科技 拜登 盈警 恒生指數 盈喜 生物科技股 香港 目標價

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【港股市況】恒生指數午後初段升近900點　滙豐升近4%、港交所升6%創新高（不斷更新）

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