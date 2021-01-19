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【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關

環球社會熱點 13:12 2021/01/19

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新冠肺炎肆虐全球，輝瑞（Pfizer）疫苗獲歐盟批准緊急使用權後，歐洲各國陸續開始為民眾接種輝瑞疫苗。挪威共有33名長者於接種輝瑞疫苗後死亡，挪威公共衛生署表示，沒有直接證據表明，該批長者死亡與接種輝瑞疫苗有直接關係。

挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者 【下一頁】

挪威當局數據顯示，去年12月底開始為市民接種輝瑞疫苗後，至今錄得33名長者於接種首劑疫苗後死亡的個案。挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）署長斯托爾滕貝格（Camilla Stoltenberg）表示，當中有13名死亡案例，死者共通點都是年老體弱、而且有嚴重病患。

她續指，現時尚未能確定死者是否與接種輝瑞疫苗存在直接關係，更強調挪威醫療機構平均每天有45人死亡，認為接種輝瑞疫苗風險不大。

但斯托爾滕貝格亦稱，由於接種疫苗時的輕微副作用，以及身體對疫苗作出反應以增強抵抗力的過程，有可能會令部分身體虛弱人士的病情會進一步加重，因此醫生需考慮是否為這些患者接種疫苗。事實上，挪威政府早前已更新輝瑞疫苗的接種指引，長者及嚴重病患人士於接種輝瑞疫苗前應接受專業醫學評估。

以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【下一頁】

挪威藥品管理局於上周表示，接種輝瑞疫苗後的常見副作用包括發燒及噁心等症狀，可能對部分身體極度虛弱的患者帶來致命反應。輝瑞藥廠周一回應指，將會和挪威藥品管理局持續進跟情況及收集相關信息，並留意到絕大部分死亡個案都是高齡長者及身患絕症人士。

最新數字顯示，挪威540萬人口當中，有超過4.8萬人已接種輝瑞疫苗。

責任編輯：郭麗明

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