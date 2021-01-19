【北水資金】北水不問價買港股ETF？　新成立「港股通50」ETF漲停

▲ 港股大市旺，多隻ETF大漲。

隨著恒指周二高開高走，早上再漲2.4%，突破29500點，多隻重磅藍籌股急升，當中騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、舜宇光學 （02382） 股價再創歷史新高。港股大市造好，內地熱資湧入，內地掛牌追縱港股的ETF熱炒，上市發行不足一周的華泰柏瑞中證港股通50ETF（513550）升勢強勁，盤中一度觸及漲停，截至中午收市，報1.203元人民幣，漲9.86%，總市值約21億元人民幣。

華泰柏瑞中證港股通50ETF跟縱「中證港股通50港元指數」，以港股通投資範圍內最大50家公司作為樣本，由流通市值加權計算。

港股通半日吸188億 北水基金破紀錄「爆燈」認購、掀港股資金市？可見【下一頁】

其他內地上市的港股ETF表現也明顯跑贏指數表現，反映需求熱切。恒生指數ETF（513600）早上漲6.19%，報2.867元；H股50ETF（159823）漲3.18%，報價1.135元。

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編輯：陳華