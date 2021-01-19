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【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）

股市 14:11 2021/01/19

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港股大市旺，多隻ETF大漲。

隨著恒指周二高開高走，早上再漲2.4%，突破29500點，多隻重磅藍籌股急升，當中騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、舜宇光學  （02382） 股價再創歷史新高。港股大市造好，內地熱資湧入，內地掛牌追縱港股的ETF熱炒，上市發行不足一周的華泰柏瑞中證港股通50ETF（滬：513550）升勢強勁，盤中一度觸及漲停，午後報1.203元人民幣，漲停10.05%，總市值約21億元人民幣。

華泰柏瑞中證港股通50ETF跟縱「中證港股通50港元指數」，以港股通投資範圍內最大50家公司作為樣本，由流通市值加權計算。

港股通50ETF最新溢價達11.3%，反映ETF二手市場價格高於資產淨值。

內地多家港股ETF大升，溢價幅度明顯

港股通半日吸188億 北水基金破紀錄「爆燈」認購、掀港股資金市？可見【下一頁】

其他內地上市的港股ETF表現也明顯跑贏指數表現，反映需求熱切，令價格偏離資產淨值。

恒生指數ETF（滬：513600）午後漲7.33%；港股100ETF（滬：513900）大升9.57%；上證港股通ETF（滬：513990）大升9.33%；香港證券ETF（滬：513090）漲6.82%；恒生國企ETF（滬：513680）漲6.8%；恒生ETF（滬：513660）漲約6%，H股50ETF（深：159823）漲2.45%。

（第二版加入溢價、折讓幅度）

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編輯：陳華

H股 ETF 港股 港股通 藍籌股 恒生指數

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