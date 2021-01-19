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【美國疫情】特朗普竟撤歐洲入境限制 拜登：會推翻

環球社會熱點 12:46 2021/01/19

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美國現任總統特朗普離任在即，美國候任總統拜登表示，上任後會推翻特朗普任內多項政策。特朗普周一（18日）宣佈解除美國對巴西、英國和大部分歐盟國家的旅遊限制，26日開始實施。拜登團隊其後立即表示，無意26日取消美國旅遊限制措施。

「跟從總統指示才去國會暴亂」支持者懇求特朗普特赦 【下一頁】

特朗普透過白宮發佈一項行政命令，從1月26日起停止對英國、愛爾蘭、巴西和歐盟神根區非美國公民的旅遊限制，解除範圍不包括中國和伊朗。

據報命令是美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）的建議下作出的。另外，命令中增加一項新措施，所有美國入境旅客需要在登機前，提供3日內有效的新冠肺炎陰性檢測報告。

20張相回顧特朗歐首屆任期 特金會等經典場面 【下一頁】

拜登過渡團隊新聞秘書普薩基（Jen Psaki）其後表示，現時疫情正在惡化，世界各地不斷發現變種病毒。根據醫療團隊建議，不但無意在26日解除相關旅遊限制，而且正打算加強措施。

今次將會是特朗普任內最後一個，針對疫情的行政命令。儘管特朗普已正式簽署，命令仍需6日後，即拜登上任後才會生效。

狂指自己贏大選 卸任前盤點特朗普10句瘋狂語錄 【下一頁】

美國新冠肺炎死亡人數逼近40萬，國內有兩種新冠疫苗經獲得緊急使用權。美國傳媒《國會山報》指特朗普政府，遠遠沒有達到早期疫苗分發和接種目標。之前針對疫情的行政命令，一直輕視新冠病毒帶來的威脅。

責任編輯：李俊儀

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