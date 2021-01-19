▲ 【國會暴亂】「跟從總統指示才去」支持者懇求特朗普特赦

美國上周發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂，特朗普被指責煽動暴亂。其中一名被拘捕的特朗普支持者，公開呼籲特朗普赦免自己，因自己只是聽從特朗普的說話，才會在當日前往國會。

來自德州的地產經紀瑞安（Jenna Ryan）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指，自己只是聽從特朗普的呼籲，前往國會外集會，澄清自己沒有參與任何暴力行為，但卻面臨入獄。

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瑞安在1月5日於社交媒體上載照片，顯示她和朋友們乘坐私人飛機前往華盛頓特區，參加了特朗普遊行。在抵達現場後，她繼續上載多張照片及影片。

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FBI隨後將其逮捕，指其是在沒有合法權限的情況下，故意進入或留在國會大樓內，並進行不當行為。

瑞安向CBS指：

「我只是想讓大眾知道我是一個正常的人。我聽我的總統的指示，叫我去國會。我去該處展現出我的愛國心，我只是在示威，我沒有嘗試做任何暴力的事情，但我沒有意識到實際上存在暴力。」

（I just want people to know I'm a normal person. That I listen to my president who told me to go to the Capitol. That I was displaying my patriotism while I was there and I was just protesting and I wasn't trying to do anything violent and I didn't realize there was actually violence.）

瑞安又指，認為自己應獲得赦免，因為自己只是聽從特朗普的指示去做。

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美國有線新聞網絡（CNN）早前引述消息指，特朗普會在最後一日任期宣布特赦及減刑百人，惟不包括特朗普本人。

責任編輯：林嘉莉