【國會暴亂】「跟從總統指示才去」支持者懇求特朗普特赦

美國上周發生國會暴亂,有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂,特朗普被指責煽動暴亂。其中一名被拘捕的特朗普支持者,公開呼籲特朗普赦免自己,因自己只是聽從特朗普的說話,才會在當日前往國會。

來自德州的地產經紀瑞安(Jenna Ryan)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時指,自己只是聽從特朗普的呼籲,前往國會外集會,澄清自己沒有參與任何暴力行為,但卻面臨入獄。

瑞安在1月5日於社交媒體上載照片,顯示她和朋友們乘坐私人飛機前往華盛頓特區,參加了特朗普遊行。在抵達現場後,她繼續上載多張照片及影片。

FBI隨後將其逮捕,指其是在沒有合法權限的情況下,故意進入或留在國會大樓內,並進行不當行為。

瑞安向CBS指:

「我只是想讓大眾知道我是一個正常的人。我聽我的總統的指示,叫我去國會。我去該處展現出我的愛國心,我只是在示威,我沒有嘗試做任何暴力的事情,但我沒有意識到實際上存在暴力。」

(I just want people to know I'm a normal person. That I listen to my president who told me to go to the Capitol. That I was displaying my patriotism while I was there and I was just protesting and I wasn't trying to do anything violent and I didn't realize there was actually violence.)