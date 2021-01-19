【零售寒冬】I.T再推無薪假　所有員工首4月放14日無薪假

▲ 沈嘉偉旗下I.T再推無薪假安排（資料圖片）

沈嘉偉旗下I.T （00999） 再推無薪假，據I.T內部員工通訊，I.T指出受宏觀經濟及公司生意挑戰，需要推出第二輪無薪假計劃。公司指出，所有管理層包括執行董事、C-Suite （即CEO、CFO等高層）1月至4月會減薪3成，而其他所有I.T員工就會在期間放14日無薪假。

I.T表示，所有員工1月需放2天無薪假、2月至4月每股放4天無薪假，I.T去年初也曾推出無薪假計劃，要求月薪2萬元以上員工放7日、2萬元以下員工放4日。I.T 在通訊中稱感謝員工去年支持，認為同事無私付出有助公司度過難關。

沈嘉偉夥CVC私有化I.T 沈嘉偉身家3個月增14億元，可見【下一頁】

無薪假以外，I.T表示，所有員工從2021年起每年只有4日病假，所有同事的酌情花紅會暫停，直至公司6月、12月評估經濟情況和員工評核表現。

I.T去年從保就業計劃獲得9426萬元資助，涉及1809名員工。I.T上月公布，創辦人沈嘉偉、聯同私募基金CVC私有化I.T，總計涉資約13.05億元，由CVC以現有信貸資金或股權承擔支付。

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編輯：麥德銘