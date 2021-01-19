  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】I.T再推無薪假　所有員工首4月放14日無薪假

股市 12:16 2021/01/19

分享：

沈嘉偉旗下I.T再推無薪假安排（資料圖片）

沈嘉偉旗下I.T （00999） 再推無薪假，據I.T內部員工通訊，I.T指出受宏觀經濟及公司生意挑戰，需要推出第二輪無薪假計劃。公司指出，所有管理層包括執行董事、C-Suite （即CEO、CFO等高層）1月至4月會減薪3成，而其他所有I.T員工就會在期間放14日無薪假。

I.T表示，所有員工1月需放2天無薪假、2月至4月每股放4天無薪假，I.T去年初也曾推出無薪假計劃，要求月薪2萬元以上員工放7日、2萬元以下員工放4日。I.T 在通訊中稱感謝員工去年支持，認為同事無私付出有助公司度過難關。

沈嘉偉夥CVC私有化I.T 沈嘉偉身家3個月增14億元，可見【下一頁】

無薪假以外，I.T表示，所有員工從2021年起每年只有4日病假，所有同事的酌情花紅會暫停，直至公司6月、12月評估經濟情況和員工評核表現。

I.T去年從保就業計劃獲得9426萬元資助，涉及1809名員工。I.T上月公布，創辦人沈嘉偉、聯同私募基金CVC私有化I.T，總計涉資約13.05億元，由CVC以現有信貸資金或股權承擔支付。

相關文章：

【零售寒冬】I.T淨虧損擴大至3.37億元　平均存貨周轉期升至240天

【香港失業率】港府今日公布失業率　林鄭：無意推失業援助金

編輯：麥德銘

港股 沈嘉偉 無薪假 I.T（00999）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點
【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股