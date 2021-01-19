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【內房股】內房股發力恒大潤地半日升逾一成 摩通指行業形成新常態

股市 12:15 2021/01/19

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港股交投暢旺，落後板塊發力狂奔，內房股造好，當中以自有資金提前還債的恒大 （03333） 最標青，恒大升16.4%，中午收市報17.36元，成交近8億。華潤置地 （01109） 升10.2%，中午收市報35.1元。

恒大提前償還183億元債券，見【下一頁】

融創中國 （01918） 、綠城中國 （03900） 及世茂集團 （00813） 升逾9%；合景泰富 （01813） 及旭輝 （00884） 升逾8%；新城發展 （01030） 、碧桂園 （02007） 及奧園 （03883） 亦升逾7%。

摩根大通發表研究報告指，預期今年房地產銷量或下跌3%，主因一、二綫城市的去貨動力減弱，但相信三、四綫城的銷量可保持平穩，在庫存充足下，預期今年整體平均售價將按年增加6.5%。

該行相信，平穩的房地產市場將形成新常態，主因限制債務增將減慢增長，而且三條紅綫降低了金融風險。有見及此，板塊亦需在該常態下尋找新的估值水平共識。

摩通指，偏好較少不確定性、利潤空間較多的地產發展商，大型股看好中海外 （00688） 及融創 （01918） ，中型股則看好旭輝 （00884） 及合景泰富 （01813） ，小型股則看好中駿 （01966）

相關文章：【內房股】「三道紅綫」試點或擴大 央行及住建部據報再與重點房企座談

【內房數據】佳源國際去年合同銷售額按年增7% 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）

編輯：袁諾曦

港股 碧桂園（02007） 世茂集團（00813） 新城發展（01030） 綠城中國（03900） 融創中國（01918） 中駿集團控股（01966）
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