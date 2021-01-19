[騰訊700] 微信小程序 去年交易額按年大增逾倍 騰訊半日見673.5元新高

科網股騰訊(00700)今日舉行「2021微信公開課」，據活動上介紹，2020年微信小程序全年交易額按年增長逾100％，人均小程序交易金額同比增長67％。受消息刺激，騰訊今早再炒上，高見673.5元再創新高。半日該股收報664.5元升1.1%，成推動恒指中午大升883點的功臣之一。

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小程序每日活躍用戶達4億人，人均使用小程序個數健康按年增長25％。其中，微信小程序健康碼服務累計用戶8億，累計展碼200億。行程卡累計服務用戶5.5億，累計訪問次數10.4億。在線參保人數1.6億。2020年在微信裡買賣蔬果超過三億用戶。開發者角度而言，整體活躍小程序穩步增長75％，有交易的小程序數按年增長68％。非遊戲類的小程序開發者分成收益增長25％。

另外, 市傳多隻本來入股螞蟻集團的戰略基金改重倉騰訊, 阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團上市前夕折戟，在監管要求下讓投資者退款，並作出了按淨值退出後轉為場內上市型開放式基金的安排。華夏、匯添富、鵬華、中歐、易方達五家基金公司早前發行的螞蟻集團戰略配售基金發布上市交易公告書。數據顯示，５隻基金的港股配置佔比均超20％，尤其是騰訊，被五隻基金共同重倉持有。

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