【大行點睇】野村料物管股股價仍有催化劑　睇好8大物管股

野村今日發表報告指，年初至今中資物管股股價表現跑贏，上升了17%，對比同期恒指則上升5%，對行業保持正面看法，相信企業盈喜潮，以及今年將訂立積極的營業指引將會成為下一道催化劑。



野村表示，市場預期內地物管業去年每股盈利增長穩固，中位數為按年增長70%，但該行料碧桂園服務(06098) 及永升生活服務(01995) 的盈利有上升空間，估計較市場預期高約10%。至於第三方合約指引積極的企業例如金科服務(09666)則有較高質素的增長動力，會進一步推動估值重估，從而提振股價。

該行看好8大物管股，評級及目標價如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機