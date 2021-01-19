【大行點睇】野村料物管股股價仍有催化劑 睇好8大物管股
股樓投資 14:58 2021/01/19
野村今日發表報告指，年初至今中資物管股股價表現跑贏，上升了17%，對比同期恒指則上升5%，對行業保持正面看法，相信企業盈喜潮，以及今年將訂立積極的營業指引將會成為下一道催化劑。
野村表示，市場預期內地物管業去年每股盈利增長穩固，中位數為按年增長70%，但該行料碧桂園服務(06098) 及永升生活服務(01995) 的盈利有上升空間，估計較市場預期高約10%。至於第三方合約指引積極的企業例如金科服務(09666)則有較高質素的增長動力，會進一步推動估值重估，從而提振股價。
該行看好8大物管股，評級及目標價如下：
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撰文 : 周兆邦