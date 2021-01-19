【調查】富達國際：逾5成港人近入不敷出 逾2成港人對財政狀況「過份自信」

▲ 香港業務總監陸劍平表示，調查發現有21%港人對自己的財政健康狀況過份自信。

新冠疫情衝擊全球經濟，不少人的財富健康狀況及財富管理模式備受影響。富達國際在2020年進行全球財務健康調查，香港業務總監陸劍平表示，調查發現有21%港人對自己的財政健康狀況過份自信，該批人士主觀地認為自己的財務管理表現非常理想，但客觀數據反映他們實際表現得分較低。

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富達調查顯示，在6個受訪地區（英、德、中、港、日、加）中，香港地區的財務健康中位數僅為65分（100分為滿分），在良好級中處於較低的位置。當中，香港在儲蓄和財務保障兩個範疇的表現稍遜。

調查顯示，57%港人的財政狀況將近入不敷出，表示他們的支出接近或多於其收入水平。此外，有7成港人現時持有債務，加上港人每月平均支出佔收入約一半，調查指只有4成人士擁有半年以上的應急儲備，並只有近4成港人會考慮未來5年以上的財務需要，反映大部分港人在財務方面欠缺長期規劃，忽視長遠財務保障的重要性。

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▲ 調查發現有21%港人對自己的財政健康狀況過份自信，該批人士主觀地認為自己的財務管理表現非常理想，但客觀數據反映他們實際上的得分較低。

債務方面，陸劍平表示，逾7成年輕人及中年人士均持有債務，當中，年輕人和中年人士的債務支出對收入比率維持在17%至16%。相比之下，年長一輩的債務支出對收入比率較低，僅錄得7%。陸劍平指，年輕人士對於財務規劃預備較短，例如當中有近2成人未有準時清還信用卡卡數，亦比較少用客觀準則衡量自己的財政狀況，僅以主觀的概念衡量，便難以經常有意識地控制自己的支出。陸劍平建議年輕一輩可考慮增加自己的應急儲備，為長遠的財務需要鋪路。

富達國際早前在全球6個市場訪問了17,000人，當中包括2,300名在職港人。調查以財務預算、債務、儲蓄和財務保障4方面評核受訪者的財務狀況，並同時參考客觀數據（例﹕每月稅前收入）和受訪者對財政狀況的主觀評價作為標準。

富達國際制作了一套衡量財務健康的評估工具，連結可按此﹕

富達個人財務健康評分工具﹕連結

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編輯﹕賴奕羚