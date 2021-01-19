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【騰訊股價】騰訊：微信支付分用戶超過2.4億　企業微信合作夥伴按年增4倍

股市 11:56 2021/01/19

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微信今日舉行2021微信公開課，披露多項營運數據。

騰訊 （00700） 旗下微信今日舉行2021微信公開課披露去年多項業務營運數據，當中微信支付團隊稱，微信支付分使用用戶數超2.4億，為用戶節省超過2000億元人民幣抵押金，超過1000萬名用戶使用過快遞的的先寄後付服務。

目前，微信支付分已經覆蓋包括共享租物、購物娛樂、交通出行、生活服務和住宿預訂等5個行業大類，接近2000個商戶。

另外，在過去一年，小遊戲商業變現增長20%，對比2019年，2020年小遊戲人均遊戲時長增長50%，人均遊戲款數增加20%。

大摩升騰訊目標價至720元，詳情【下一頁】

2020年企業微信合作夥伴按年增4倍　搜一搜月活用戶達5億

企業微信合作運營總經理李致峰表示，2020年企業微信合作夥伴達8萬家，按年增長4倍。自疫情以來，企業微信服務真實企業與組織數達550萬，企業微信活躍用戶數達1.3億，企業通過企業微信服務的微信用戶有4億。

另外，微信搜一搜業務稱，將微信優質內容篩選出來，和用戶產生更精準的連接，將來可以根據用戶需求，將搜索範圍擴大至全網。從搜索結果可以發現，大多數是由微信公眾號以及搜狗提供。

騰訊新造668元，升1.67%，成交87.7億元；早上一度高見673.5元，創歷史新高。

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【騰訊閱文】騰訊斥27億人幣收購「懶人聽書」全部股權

編輯：陳華

港股 騰訊控股（00700） 新經濟股 騰訊 微信 微信支付

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