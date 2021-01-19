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【拜登就職】特朗普拒出席 據報赴佛羅里達州海湖莊園

環球政治 11:45 2021/01/19

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拜登將於周三（20日）舉行就職典禮，美國現任總統特朗普已表明不會出席拜登就職典禮，外界關注特朗普於拜登就職典禮當日的去向。美媒報道，美國聯邦航空管理局（FAA）於拜登就職典禮當日，在佛羅里達州海湖莊園上空設飛行管制，料特朗普當日前往海湖莊園。

【拜登就職】國會附近失火一度關閉 虛驚後指無威脅 【下一頁】

【國會暴亂】FBI指有女子涉偷佩洛西電腦 轉售俄羅斯 【下一頁】

美媒引述美國FAA的數據指，FAA已宣布由當地周三上午11點半起，於海湖莊園上空實施臨時飛行管制，直至翌日中午12點半為止。外界預料特朗普（Donald Trump）當日離開白宮後，料會乘坐總統直升機「海軍陸戰隊一號」離開華盛頓，前往佛羅里達州。

特朗普名下的海湖莊園位於佛羅里達州棕櫚灘，特朗普1985年以1,000萬美元（約7,800萬港元）的價格購入。特朗普上任總統後於海湖莊園逗留133天，更曾於海湖莊園接待中國國家主席習近平、日本前首相安倍晉三等領袖。

《紐約時報》報道，特朗普2019年10月將住址由紐約市更改為佛羅里達州棕櫚灘，更指特朗普計劃於卸任後留在當地長居。

FAA於拜登就職典禮當日，在佛羅里達州海湖莊園上空設飛行管制，料特朗普當日前往海湖莊園。

責任編輯：鄭錦玲

 

 

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