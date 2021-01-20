【拜登上任】特朗普拒出席 赴佛羅里達州海湖莊園

▲ FAA於拜登就職典禮當日，在佛羅里達州海湖莊園上空設飛行管制，料特朗普當日前往海湖莊園。

拜登本港時間周四零時30分舉行美國總統就職典禮，行將卸任的總統特朗普表明不會出席拜登就職典禮。美國聯邦航空管理局（FAA）於拜登就職典禮當日，在佛羅里達州海湖莊園上空設飛行管制，特朗普當日前往海湖莊園。

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美媒早前引述FAA的數據報道，FAA宣布由當地周三上午11時30分起，於海湖莊園上空實施臨時飛行管制，直至翌日中午12時30分為止。

特朗普（Donald Trump）當日離開白宮後，料會乘坐總統直升機「海軍陸戰隊一號」離開華盛頓，前往佛羅里達州。

特朗普名下的海湖莊園位於佛羅里達州棕櫚灘，特朗普1985年以1,000萬美元（約7,800萬港元）購入。特朗普上任總統後，於海湖莊園逗留多達133天，更於海湖莊園接待中國國家主席習近平、日本前首相安倍晉三等領袖。

《紐約時報》報道，特朗普2019年10月將住址由紐約市更改為佛羅里達州棕櫚灘，更指特朗普計劃於卸任後留在當地長居。

責任編輯：鄭錦玲