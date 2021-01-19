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今日推介中金公司 | 新世界、中海油、港交所、創維及萬國數據最新部署（立即觀看）

股市 12:50 2021/01/19

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恒生指數中午收報29746點，升883點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中金公司 （03908） ，另亦會分析新世界發展 （00017） 、中國海洋石油 （00883） 、香港交易所 （00388） 、創維集團 （00751） 及萬國數據 （09698） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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股票 經濟 石鏡泉 中金公司（03908） 香港交易所（00388） 創維集團（00751） 新世界發展（00017） 萬國數據－SW（09698） 中國海洋石油（00883） 恒生指數

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